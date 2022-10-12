Эрдоган заявил о готовности вывести Турцию в число ведущих стран мира

Столетняя годовщина основания Республики представляет для Турции намного большее значение, нежели просто юбилей. 2023-й год станет периодом начала инициатив под единым девизом «Столетие Турции».

Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии открытия ряда автомобильных тоннелей в провинции Чанаккале на западе страны, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

По словам Эрдогана, правительство Турции «словно гроссмейстер» всесторонне обдумывает каждый шаг на пути развития страны.

Глава государства привлек внимание к масштабным инфраструктурным проектам, реализуемым в Турции.

«За последние 20 лет в нашей стране сформирована мощная база, которая выведет Турцию в число наиболее развитых государств мира. Мы подготовили все необходимое для того, чтобы второй век существования Турецкой Республики стал «Веком Турции». К новому рывку в развитии готовы все сферы: от образования до здравоохранения, от промышленности до сельского хозяйства», - сказал турецкий лидер.

Президент подчеркнул, что планы развития страны коснутся каждой из 81 провинции Турции.