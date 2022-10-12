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Страны Европы обращаются к Турции по вопросам газа - глава Минэнерго Турции

Турция Материалы 12 октября 2022 04:07 (UTC +04:00)
Страны Европы обращаются к Турции по вопросам газа - глава Минэнерго Турции

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Турция готова и далее играть критическую роль в вопросе поставок газа из соседних государств на рынки Запада. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез в Берлине по итогам переговоров с вице-канцлером ФРГ, министром по делам экономики и защиты климата Робертом Хабеком, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

По его словам, Анкара на сегодняшний день не только обеспечивает собственную энергетическую безопасность, но и стремится к вкладу в устранение проблем близлежащих государств.

«В последний период многие страны Юго-Восточной Европы обращаются к Анкаре с просьбой поддержки в вопросе покрытия спроса в газе», - сообщил он, подчеркнув, Турция может и далее играть критическую роль в вопросе поставок газа из соседних государств на рынки Запада.

«Турция готова обеспечить транспортировку энергоресурсов из Каспийского региона, в особенности из Туркменистана. Мы также открыты для экспорта израильского газа, а в долгосрочной перспективе из Ирака», - сказал министр.

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