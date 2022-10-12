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Анкара и Загреб обсудили оборонное сотрудничество

Турция Материалы 12 октября 2022 21:42 (UTC +04:00)
Анкара и Загреб обсудили оборонное сотрудничество

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Министр национальной обороны Турии Хулуси Акар в рамках визита в Брюссель в среду провел переговоры с коллегой из Хорватии Марио Баношичем, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Глава оборонного ведомства Турции проводит встречи в штаб-квартире НАТО, где проходит двухдневное заседание министров обороны стран-членов Альянса.

В ходе встречи с хорватским коллегой состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня, а также сотрудничества в сфере безопасности и оборонной промышленности.

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