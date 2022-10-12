Глава Минэнерго Турции прокомментировал слова Путина о газовом хабе

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил в среду, что создание хаба природного газа в Турции «технически возможно», передает Trend со ссылкой на «Анадолу».

Президент России Владимир Путин ранее сегодня заявил, что утраченный объем транзита газа по «Северным потокам» Россия могла бы переместить в регион Черного моря, сформировав хаб для поставок голубого топлива европейским партнерам через «Турецкий поток».

Выступая на форуме «Российская энергетическая неделя», российский лидер напомнил, что Москва поставляет газ в Турцию по морским газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток».

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез, комментируя предложение Путина сказал, что создание хаба в Турции технически возможно.

Глава Минэнерго напомнил, что Турция ранее реализовывала схожие международные проекты.

«Проекты международного масштаба требуют технической, торговой и правовой проработки», - пояснил турецкий министр. В качестве примера Донмез привел проект «Турецкого потока».

«Сотрудничество Турции с Россией продвигается по разным направлениям, не только в энергетике. Все это требует всестороннего обсуждения и анализа», - отметил министр.