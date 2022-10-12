ВС Турции нейтрализовали 4 террористов на севере Ирака

Турецкая армия нейтрализовала четырех террористов РПК на севере Ирака. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Анадолу", сообщило в среду Министерство национальной обороны Турции.

Боевики ликвидированы в районе Хакурк и в зоне проведения операций Pençe-Kilitt, продолжающейся с 17 апреля текущего года в трех районах Ирака.

«Операции ВС Турции будут продолжены, не замедляя темпов», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил ранее, что в рамках операции Pençe-Kilit нейтрализовано более 400 террористов.