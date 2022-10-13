Анкара призвала ЕС к объективности и отказу от безосновательной критики

Анкара всецело отвергает текст доклада Еврокомиссии по расширению-2022, содержащий безосновательные нападки в адрес политической системы, руководящих лиц, решений судебных инстанций, а также шагов Турции в сфере борьбы с терроризмом.

Как передает Trend со ссылкой на «Анадолу», об этом говорится в заявлении МИД Турции, распространенном в среду в Анкаре.

«ЕС в очередной раз продемонстрировал политику двойных стандартов и недальновидный подход в отношении страны - кандидата Турции. Документ является очередным примером предвзятого отношения ЕС к Турции», - отметили в ведомстве.

В МИД напомнили, что на первом заседании Европейского политического сообщества, состоявшемся 6 октября в Праге с участием Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, была подчеркнута ​​значимость совместных действий и сотрудничества с общими вызовами. Вместе с тем, вызывает сожаление тот факт, что этот дух солидарности не нашел отражения в тексте последнего доклада Еврокомиссии, подчеркнули в ведомстве.

«Отвергаем необоснованные претензии и несправедливую критику, касающуюся главным образом политических критериев и вопросов судебной системы. Анкара не приемлет необоснованные претензии ЕС в отношении политической системы Турции, турецких политиков и руководителей, ряда судебных решений и борьбе с терроризмом», - говорится в сообщении.

Комментируя критические замечания ЕС за неучастие Турции в санкциях, введенных в рамках российско-украинской войны, в ведомстве назвали такие шаги отдельной странностью. «Еще раз подчеркиваем, что экспорт зерна из Украины и обмен пленными между воюющими сторонами может быть осуществлен только благодаря принципиальному подходу Турции. Принимая во внимание текущие геополитические вызовы ЕС должен рассматривать Турцию как страну-кандидата, ведущего переговорный процесс, а не как третью страну, которая стучится к нему в дверь. Отчеты ЕС были бы восприняты Анкарой всерьез только в случае демонстрирования такого подхода», - отметили в ведомстве.