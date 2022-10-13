Эрдоган в Астане планирует обсудить с Путиным Украину и зерновой коридор и Сирию

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган намерен обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным последние события в украинском конфликте, усилия по мирному урегулированию, зерновой коридор, а также ситуацию в Сирии в рамках встречи на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Об этом в четверг сообщил телеканал TRT, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее эту беседу анонсировал и сам турецкий лидер. Он пояснял, что на встрече 13 октября планирует обсудить с Путиным возможности дипломатического урегулирования в Украине и посредничества Анкары в этом процессе.

В среду помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что РФ ожидает, что Эрдоган на встрече в Астане с Путиным официально изложит предложения о форматах возможных переговоров Москвы с Западом.

Саммит СВМДА пройдет в Астане 13 октября.