Открытие АЭС «Аккую» будет иметь международный резонанс - Эрдоган

Запуск первой турбины АЭС «Аккую» [в турецком Мерсине] в первой половине будущего года станет знаменательным событием международного масштаба. Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, предваряя переговоры с президентом России Владимиром Путиным в четверг в Астане, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Глава турецкого государства отметил далее, что шаги по реализации проекта второй АЭС Турции в Синопе будут также иметь особый резонанс.

«Первая «АЭС» в Мерсине покроет десять процентов потребностей Турции в электроэнергии, тогда как атомная электростанция в Синопе увеличит этот показатель вдвое – до 20 процентов», - сказал Эрдоган.

Турецкий лидер далее указал на готовность Анкары к развитию торговых связей с РФ, и в данной связи отметил роль Ro-Ro-перевозок из российских портов.

Касаясь соглашения по безопасной транспортировке украинского зерна через Черное море, Эрдоган отметил, что Анкара готова внести посильный вклад в продвижение Стамбульских договоренностей, в том числе по вопросу поставок зерна и удобрений из РФ через Турцию в слабо развитые страны.

«Шаги Турции и России по «зерновому коридору» вызывают недовольство определенных кругов, и вместе с тем являются источником надежды для неразвитых государств», - добавил он.

Встреча лидеров Турции и РФ продолжалась полтора часа.