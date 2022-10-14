Экспорт Турции в соседние страны с начала года превысил $17,4 млрд

В январе-сентябре 2022 года экспорт Турции в Болгарию, Иран, Ирак, Грузию, Сирию и Грецию вырос на 20,2 процента по сравнению с девятью месяцами прошлого года - до 17 млрд 432 млн 205 тыс. долларов, передает Trend со ссылкой на агентство «Анадолу».

Такие данные в четверг агентство «Анадолу» приводит со ссылкой на Минторг Турции и Ассамблею экспортеров Турции (TİM).

В первые 9 месяцев прошлого года экспорт Турции в указанные соседние страны составил 14 млрд 501 млн 334 тыс. долларов.

За 9 месяцев текущего года наибольший объем экспорта турецкой продукции из числа соседних пришелся на Ирак - 7 млрд 507 млн 983 тыс. долларов.

Далее следуют Болгария (3 млрд 428 млн 281 тыс. долларов), Греция (2 млрд 169 млн 207 тыс. долларов), Иран (1 млрд 765 млн 441 тыс. долларов), Грузия (1 млрд 489 млн 386 тыс. долларов) и Сирия (1 млрд 71 млн 904 тыс. долларов).

Экспорт в соседние страны из Турции вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольший рост зафиксирован по экспорту в Грузию- 37,8 процентов. Далее следуют Болгария (34,9 процентов) и Ирак (22 процента).