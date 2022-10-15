В Европу через Турцию может поступать 63 млрд куб. газа

Россия развивает хорошие взаимоотношения с Турцией, в том числе в области поставок и транзита энергоресурсов. Об этом агентству «Анадолу» сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на полях форума «Российской энергетической недели» в Москве, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Он напомнил, что до сегодняшнего дня было реализовано несколько трубопроводных проектов - действует «Голубой поток» и построено две нитки «Турецкого потока».

Мощность двух ниток «Турецкого потока» составляет 31,5 млрд кубических метров. Одна из них для транзита в другие страны, напомнил он.

Новак напомнил, что в свое время, когда планировался [нереализованный] трубопровод «Южный поток», предполагалось протянуть четыре нитки общей мощностью порядка 63 млрд кубометров газа.

«Это тот потенциал, который может быть использован через Чёрное море, через Турецкую Республику для поставок газа европейским потребителям, при условии, что потребность в этом будет и будет обеспечена надежная и безопасная эксплуатация соответствующих газопроводов. Если такая потребность будет, все стороны будут заинтересованы, то я думаю, такой проект можно рассмотреть», - сказал Новак.

Комментируя ситуацию с высокими ценами на природный газ, Новак сообщил, что ситуация раскручивается искусственно. В первую очередь европейскими политиками, за счет того, что создан искусственный дефицит газа. «Мы не заинтересованы в высоких ценах, потому что при высоких ценах понятно более быстрыми темпами внедряются альтернативные, возобновляемые источники энергии и так далее», - пояснил он.

Комментируя ситуацию с попытками диверсий на «Турецком потоке», вице-премьер РФ напомнил, что эксплуатацией газопровода занимается соответствующая компания. «У нее есть соответствующая служба безопасности и работа, которая в текущей ситуации безусловно усилена с тем, чтобы обеспечить безопасную и надежную работу газопровода», - отметил Новак.