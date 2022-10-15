Эрдоган отправится в Бартин для координации спасательных работ на месте взрыва на шахте

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправится 15 октября в Бартин для координации спасательных работ на месте взрыва в шахте на севере страны, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Эрдоган отменил свой запланированный на субботу визит в Диярбакыр, расположенный на юго-востоке Турции.

Ранее в администрации провинции Бартин сообщили, что взрыв прогремел в 18:15 на угольной шахте в районе города Амасра на глубине 300 м. По поручению Эрдогана на место ЧП направились глава МВД и министр природных ресурсов и энергетики Фатих Донмез для контроля операции по спасению шахтеров. По данным МВД, не менее 14 человек погибли, 28 получили ранения при взрыве метана в шахте.