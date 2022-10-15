Спецслужбы Турции ликвидировали одного из главарей террористов YPG/ РПК

Национальная разведывательная организация Турции провела спецоперацию по ликвидации одного из главарей террористической организации YPG (сирийское крыло РПК – ред.) Неждета Дагларера, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

По данным источников в структурах безопасности в Анкаре, Неждет Дагларер по позывным «Гели Серхат» участвовал в организации атак на позиции турецких военных в Сирии.

Дагларер примкнул к террористам РПК в 2009 году, а в 2012 году получил ранение в ходе перестрелки с турецкими военными на границе с Ираном.

В 2016 году боевик РПК бежал в Ирак, а затем в Сирию, где орудовал в районе города Алеппо. Он также возглавлял отряды террористов, участвовавших в вылазках в зоны антитеррористических операций «Оливковая ветвь» и «Источник мира».

В 2020 году руководил работами по строительству тоннелей и рытью окопов в районе Айн-аль-Араб (Кобани) на севере Сирии.

В последний период возглавлял одно из самых крупных подразделений террористов YPG/ РПК – «Бригаду Джафреш».

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РПК впервые осуществили теракт в Турции, от рук этой кровавой организации погибли тысячи сотрудников турецких сил безопасности, военных и мирных жителей.

США и Европейский союз внесли РПК в списки террористических организаций.

В последние годы РПК стремится переложить ответственность за кровавые преступления в регионе на свои ответвления.

В Сирии террористы РПК прикрываются названиями PYD и YPG, а в последние два года называют себя «Сирийскими демократическими силами». В Иране РПК действует как «Партия свободной жизни Курдистана» (PJAK).