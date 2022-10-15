Важно проработать готовность Европы к закупке газа через хаб в Турции - Чавушоглу

Необходимо проработать готовность Европы, в том числе западноевропейских стран, к импорту газа посредством хаба, который предлагает создать Россия в Турции. Об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с катарским коллегой шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Глава турецкой дипломатии напомнил о саботаже на газопроводах «Северного потока», в результате чего имела место утечка газа.

«Россия пришла к выводу, что вышеуказанный маршрут уже не является надежным и считает, что страны Европы, желающие закупать газ из РФ, могут сделать это посредством трубопроводов через Турцию», - сказал Чавушоглу.