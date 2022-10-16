Уровень импортозамещения в оборонном секторе Турции достиг 75-80%

За последние 15-20 лет оборонный сектор Турции перевернул целую страницу в своем развитии, доведя уровень импортозамещения страны до 75-80 процентов. Данную мысль на полях Второй международной оборонной выставки в Тунисе в субботу высказал «Анадолу» глава правления компании TUSAŞ профессор Рафет Боздоган, передает Trend.

По его словам, только в компании TUSAŞ на сегодняшний день трудоустроено до 13 тыс. сотрудников, большая часть которых инженеры высокого уровня.

«Наша компания производит широкий спектр продукции военного назначения: от космических технологий до самолетов, от вертолетов до БПЛА. В целом мы говорим о производстве и дизайне по пяти различным секторам», - отметил Боздоган.

TUSAŞ производит также продукцию для многих ведущих компаний мира, в числе которых Airbus, Boeing и Leonardo, констатировал глава правления.

Боздоган привлек внимание к продолжающимся испытаниям телекоммуникационного спутника Türksat 6-A. «Наша компания также разрабатывает спутники серии Göktürk и учебно-боевой самолет Hürkuş. Опять же инженеры TUSAŞ работают над проектом военного самолета пятого поколения, что станет предметом гордости для всей Турции», - подчеркнул он.

Он привлек внимание и к серийному производству БПЛА разработки TUSAŞ, таких как: Anka, Aksungur и Şimşek.

«Кроме того, мы производим отечественные вертолеты Atak, Atak 2 и Gökbey, а также совместно с компанией Sikorsky Aircraft – вертолет T70», - продолжил глава TUSAŞ, отметив, что вместе с разрабатываемым вертолетом T-629 в целом реализуются проекты 5 винтокрылых машин.

«Все это стало возможным во многом благодаря решениям правительства Турции от 2005 года. Тогда государство сделало ставку на отечественные компании, такие как ASELSAN, ROKETSAN, TUSAŞ, TEİ, TUSAŞ и HAVELSAN. Уже в ближайшие 3-5 лет позиции турецких компаний в мировом рейтинге значительно укрепятся», - уверен Боздоган.