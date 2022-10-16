Эрдоган поблагодарил выразивших соболезнования турецкому народу в связи с аварией на шахте

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу поделился постом о лидерах государств, которые выразили свои соболезнования после взрыва на шахте в районе Амасра города Бартын.

Как передает Trend со ссылкой на "Анадолу", в своем посте в социальной сети президент Эрдоган написал: "Я хотел бы выразить благодарность от имени турецкого народа лидерам и народам государств за их искреннюю солидарность, за то, что они разделили нашу боль, которую мы пережили в Бартыне".

В своем послании Эрдоган использовал флаги стран и международных организаций, которые выразили соболезнования турецкому народу в связи с трагедией в Амасре.