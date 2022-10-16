Производство угля приостановлено на шахте в районе Амасра

БАКУ /Trend/ - Производство угля временно приостановлена на шахте в районе Амасра турецкой провинции Бартын.
Как сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на турецкое агентство Demirören (DHA), об этом сказал министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез.
Министр сообщил, что технические службы и службы безопасности страны продолжают борьбу с пожаром.
Донмез сказал, что производство угля на шахте в Амасре приостановлено до завершения работ по тушению пожара. По его словам, по факту инцидента начато судебное расследование.
Отметим, что что взрыв произошел на угольной шахте в провинции Бартын в Турции. В результате инцидента погиб 41 человек.