Производство угля приостановлено на шахте в районе Амасра

БАКУ /Trend/ - Производство угля временно приостановлена ​​на шахте в районе Амасра турецкой провинции Бартын.

Как сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на турецкое агентство Demirören (DHA), об этом сказал министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез.

Министр сообщил, что технические службы и службы безопасности страны продолжают борьбу с пожаром.

Донмез сказал, что производство угля на шахте в Амасре приостановлено до завершения работ по тушению пожара. По его словам, по факту инцидента начато судебное расследование.

Отметим, что что взрыв произошел на угольной шахте в провинции Бартын в Турции. В результате инцидента погиб 41 человек.