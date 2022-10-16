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Производство угля приостановлено на шахте в районе Амасра

Турция Материалы 16 октября 2022 17:48 (UTC +04:00)
Производство угля приостановлено на шахте в районе Амасра

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БАКУ /Trend/ - Производство угля временно приостановлена ​​на шахте в районе Амасра турецкой провинции Бартын.

Как сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на турецкое агентство Demirören (DHA), об этом сказал министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез.

Министр сообщил, что технические службы и службы безопасности страны продолжают борьбу с пожаром.

Донмез сказал, что производство угля на шахте в Амасре приостановлено до завершения работ по тушению пожара. По его словам, по факту инцидента начато судебное расследование.

Отметим, что что взрыв произошел на угольной шахте в провинции Бартын в Турции. В результате инцидента погиб 41 человек.

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