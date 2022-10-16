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Благодарен всем, кто разделяет нашу боль - Эрдоган

Турция Материалы 16 октября 2022 17:34 (UTC +04:00)
Благодарен всем, кто разделяет нашу боль - Эрдоган

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поделился постом о лидерах государств, которые выразили свои соболезнования после взрыва на шахте в районе Амасра города Бартын, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

В своем посте в социальной сети президент Эрдоган написал: «Я хотел бы выразить благодарность от имени турецкого народа лидерам и народам государств за их искреннюю солидарность, за то, что они разделили нашу боль, которую мы пережили в Бартыне».

В своем послании президент Эрдоган использовал флаги стран и международных организаций, которые выразили соболезнования турецкому народу в связи с трагедией в Амасре.

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