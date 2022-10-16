Эрдоган провел телефонный разговор с президентом ОАЭ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в воскресенье телефонный разговор с коллегой из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейхом Мохаммедом бен Заидом Аль- Нахайяном, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

В Управлении по связям Администрации президента Турции сообщили, что президент ОАЭ выразил соболезнования Эрдогану в связи с гибелью десятков человек при взрыве на угольной шахте в районе Амасра турецкой провинции Бартын.

Кроме того, обсуждались вопросы двустороннего взаимодействия между Турцией и ОАЭ.

Стороны договорились и далее укреплять сотрудничество в разных сферах: от взаимных инвестиций до торговли, от энергетики до транспорта, от инфраструктуры до технологий, а также наладить взаимодействие в военной и оборонной промышленности.