Всего порта Украины покинули 345 судов с более чем 7,7 млн тоннами агропродукции - Акар

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар вместе с министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым побывал в штабе Совместного координационного центра (СКЦ), созданного в Стамбуле в рамках реализации положений Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

На совместной пресс-конференции по итогам визита Акар привлек внимание к тому, что всего за три месяца после подписания зерновой сделки порта Украины покинули 345 судов с более чем 7,7 млн тоннами агропродукции.

«Это очень хороший результат»,- сказал глава турецкого оборонного ведомства, поблагодарив за вклад все заинтересованные стороны.

Акар отметил, что представители СКЦ реализуют очень важную историческую и гуманитарную задачу.

Далее глава ведомства привлек внимание к значительному снижению цен на агропродукцию с началом реализации зерновой сделки.

«Стороны смогли сесть за стол переговоров благодаря Черноморской инициативе. В Анкаре выражают надежду на то, что впредь проделанная работа станет моделью для решения и других проблем»,- сказал Хулуси Акар.

По словам Акара, продуктом сбалансированной политики Анкары стала не только зерновая сделка, но обмен пленными между РФ и Украиной.

«Наша цель- продолжать работать в направлении незамедлительного урегулирования конфликта мирным путем и способом, двигаться в этом направлении, способствовать снижению напряженности и доставлять гумпомощь нуждающимся, избежав каких-либо сбоев»,- сказал глава Минобороны Турции.

Напоследок, Акар поблагодарил Кубракова за вклад в создание зернового коридора и указал на значимость дальнейших усилий в данном направлении.

Акар поблагодарил представителей СКЦ и пожелал им успехов в дальнейшей работе.

В свою очередь Кубраков выразил соболезнования в связи с гибелью десятков человек в результате взрыва на угольной шахте в районе Амасра провинции Бартын в Турции.

Министр отметил, что как выходец из семьи шахтера прекрасно понимает боль близких погибших.

Далее украинский министр выразил признательность президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и Акару за вклад в создание зернового коридора.

Глава ведомства также подтвердил, что объем вывезенной из украинских портов в рамках зерновой инициативы агропродукции достиг почти 8 млн тонн.

«Мы верим, что данная инициатива должна продолжиться. Понимаем связь между этой инициативой и ценами на зерно во всем мире и сделаем все, что в наших руках для успеха данной инициативы»,- отметил Кубраков.

Министр также поблагодарил Эрдогана за усилия в вопросе обмена военнопленными между Украиной и РФ.