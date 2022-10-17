В Анкару продолжают поступать соболезнования в связи с трагедией в Бартыне

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил Турции соболезнования в связи с трагедией на угольной шахте в провинции Бартын, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Как сообщили в пресс-службе администрации главы узбекского государства, послание с соболезнованиями было адресовано президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Узбекский лидер выразил соболезнования семьям и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Послание со словами соболезнования Эрдогану направил и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, сообщает Туркменское государственное информационное агентство.

«От имени народа Туркменистана и от себя лично выражаю соболезнования Вам и семьям, потерявшим своих близких, и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим»,- следует из сообщения.

Спикер Национального собрания (парламента) Венгрии Ласло Кёвер выразил соболезнования турецкому коллеге Мустафе Шентопу.

«Как представитель стратегического партнера, подтверждаю, что Венгрия поддерживает Турецкую Республику в этот трагический момент. От имени парламента Венгрии выражаю искренние соболезнования семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим»,- следует из сообщения.

В результате взрыва на угольной шахте в районе Амасра в турецкой провинции Бартын по последним данным погиб 41 человек.