Анкара: большая часть агропродукции из портов Украины поставлена в Европу

С начала работы «зернового коридора» 63 процента вышедшей из портов Украины в Черном море агропродукции были поставлены в Европу. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Анадолу", заявил в понедельник министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи.

По его словам, лишь 24 процента были доставлены в страны Азии, и 13 процентов в страны Африки.

«Всего с начала работы «зернового коридора» из портов Украины выгрузили 7,5 млн тонн агропродукции, из которых лишь 5,6 млн тонн получили неразвитые страны. 94,4 процента агропродукции поставлены в развитые или развивающиеся страны», - сказал он.

Киришчи напомнил, что соглашение о поставках украинского зерна в Стамбуле было заключено при посредничестве Турции. «На сегодняшний день из украинских портов на мировые рынки доставлены 7,5 млн тонн агропродукции. На минувшей неделе президент Турции вновь вынес этот вопрос на повестку в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Астане. На встрече лидеры четко отметили необходимость продолжения работы зернового коридора. Турция не только стремится обеспечить безопасность цепочки поставок, но и в содействовать миру и безопасности во всем мире», - сказал он.

Киришчи также подчеркнул, что агропродукция из украинских постов в основном поставляется на европейские рынки.

«В одну из самых бедных стран мира – Джибути доставили лишь 541 тонну зерна. И только президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пытается остановить эту несправедливость», - сказал он.

Министр подчеркнул необходимость еще большего укрепления «зернового коридора», который должен стать гуманитарным коридором для солидарности с беднейшими странами.