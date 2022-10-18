Турция делает ставку на доступ молодежи к системе высшего образования - Эрдоган

Правительство Турции делает ставку на максимальный доступ молодежи к системе высшего образования с последующим трудоустройством. Именно поэтому число университетов в Турции за последние 20 лет возросло с 76 до 208.

Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на мероприятии на тему развития цифровых технологий во вторник в Анкаре, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

По его словам, современная Турция превратилась в страну, молодежь которой уже не стремится к обучению за рубежом.

«Наше государство зарекомендовало себя в качестве крупного центра образования, куда приезжает на учебу молодежь других стран. Вузы функционируют в каждой из 81 провинции Турции. При этом молодежь Турции стремится к карьерному росту в родной стране», - отметил турецкий лидер.

Президент подчеркнул, возможность получить бесплатное качественное образование – от начального до высшего - имеет каждый из 85 млн жителей Турции. «Те, кто в свое время критиковал правительство, заявляя, что стране достаточно 76 университетов, сегодня осознают правильность избранного курса», - констатировал он.

По словам президента, власти нацелены на подготовку кадрового потенциала, достаточного для дальнейшего активного развития Турции, вплоть до 2053 года.

Эрдоган отметил далее, что активные достижения фиксируются в самых различных областях, в том числе в сфере гражданской авиации. «Еще в начале 2000-х в Турции было всего 26 действующих аэропортов, а сегодня число воздушных гаваней достигает 58. Житель Турции может доехать до своего дома всего через 45 минут после приземления в родном городе», - отметил турецкой лидер.

В стране также успешно действует система электронного правительства e-Devlet, число пользователей которой достигло 61 млн. Посредством этого портала сегодня можно воспользоваться 6800 услугами более 900 различных структур и ведомств, констатировал глава государства.