Парламент Турции продлил мандат на участие в военной миссии в Ливане

Великое национальное собрание (парламент) Турции продлило на год мандат на участие турецких военнослужащих в миссии Временных сил ООН в Ливане, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Ранее руководству высшего законодательного органа страны был представлен соответствующий законопроект за подписью президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Согласно документу, срок пребывания турецких военнослужащих в составе Временных сил Организации Объединенных Наций в Ливане (UNIFIL) будет продлен до 31 октября 2023 года.

В законопроекте отмечается, что участие Турции в составе UNIFIL исходит из ее приверженности политике сохранения мира и стабильности как в рамках системы ООН как в региональном и глобальном масштабе, так и посредством обширной деятельности по гражданско-военному сотрудничеству.

Мандат был впервые одобрен парламентом Турции в сентябре 2006 года.

Первого сентября Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию, продлевающую мандат Временных сил Организации Объединенных Наций в Ливане (UNIFIL) еще на один год, до 31 августа 2023 года.