На вооружении ВС Турции нет запрещенного вооружения - минобороны

На вооружении турецкой армии не было и нет запрещенного международными конвенциями оружия и боеприпасов. Информация об использовании подобного рода оружия не имеет никакой основы. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Анадолу", говорится в заявлении Министерства национальной обороны Турции, распространенном в четверг в Анкаре.

В ведомстве отметили, что ложная информация о действиях ВС Турции распространяется антитурецкими кругами на периодической основе.

"Дезинформация в адрес турецкой армии – показатель развала и агонии террористов РПК и их пособников, находящихся в тупике из-за успешных операций ВС Турции", - говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны Турции подчеркнули, что единственная цель операций турецкой армии – уничтожение террористов. При этом армия уделяет особое внимание защите мирного населения, а также объектов наследия. У террористов нет иного выхода, кроме как – сдаться в руки правосудия, подчеркнули в ведомстве.

В Минобороны Турции подчеркнули решимость к еще большей активизации борьбы с проявлениями терроризма в регионе.