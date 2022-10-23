Делегация Финляндии обсудит в Турции тему выдачи террористов

Делегация Министерства юстиции Финляндии посетит Турцию с целью обсуждения вопросов экстрадиции лиц, подозреваемых в причастности к террористическим структурам, в том числе организациям Фетуллаха Гюлена (FETО) и РПК, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Страны-кандидаты на вступление в НАТО подписали 28 июня на полях мадридского саммита Альянса трехсторонний меморандум с Турцией, обязавшись активно сотрудничать в вопросах борьбы с преступными организациями. Прибытие финской делегации в Анкару намечено на 25 октября.

Запланированы переговоры с турецкой делегацией во главе с руководителем отдела Минюста по иностранным делам и делам ЕС Касымом Чичеком.

Как ожидается, турецкая сторона вновь озвучит требование о выдаче террористов FETО и PПK.

Делегация Турции проинформирует финских коллег на основе фактов о преступлениях террористов.

Первое заседание Постоянного совместного механизма Турция-Финляндия-Швеция, созданного в рамках трехстороннего Меморандума, состоялось 26 августа в финском городе Вантаа.