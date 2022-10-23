МВД Турции заявил о задержании 9 боевиков ИГ на севере Сирии

В ходе операций против ИГ в районе Эль-Баб на севере Сирии накануне задержаны девять террористов, включая 4 главарей преступной организации. Как передает Trend со ссылкой на "Анадолу", об этом в воскресенье, 23 октября сообщили в МВД Турции.

Операция прошла в координации с жандармерией провинции Газиантеп в Турции.

Разведке удалось выяснить, что террористы готовили атаки на Эль-Баб и Турцию в ближайшее время.

В числе задержанных "помощник"​​​​​​​ особо опасного террориста ИГ под кодовым именем Абу Мусхаб, двое боевиков, ответственных за логистические операции преступной организации и один - за финансовую.

Террористы арестованы по решению местного суда.

В ходе обыска в адресах их проживания обнаружено большое количество цифрового материала.