Турецкие силы безопасности нейтрализовали 6 террористов на севере Сирии

Турецкие силы безопасности нейтрализовали 6 боевиков террористической организации PПK/YPG на севере Сирии. Об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Согласно сообщению, ликвидированные боевики готовили вооруженную вылазку в зоне проведения контртеррористических операций ВС Турции «Щит Евфрата» и «Источник мира».

«Террористы, чья единственная цель – кровопролитие в регионе, продолжают нести заслуженное наказание», - подчеркнули в ведомстве.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РПК впервые осуществили теракт в Турции, от рук этой кровавой организации погибли тысячи сотрудников турецких сил безопасности, военных и мирных жителей.

США и Европейский союз внесли PПK в списки террористических организаций.

В последние годы PПK стремится переложить ответственность за кровавые преступления в регионе на свои ответвления.

В Сирии террористы PПK прикрываются названиями PYD и YPG, а в последние два года называют себя «Сирийскими демократическими силами».

В Иране PПK действует как «Партия свободной жизни Курдистана» (PJAK).