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Эрдоган и король Британии обсудили сотрудничество

Турция Материалы 25 октября 2022 23:23 (UTC +04:00)
Эрдоган и король Британии обсудили сотрудничество

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня провел телефонный разговор с королем Великобритании Карлом III. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Анадолу", сообщает во вторник Управление по связям АП Турции.

Обсуждено состояние двусторонних отношений между Турцией и Соединенным Королевством.

Турецкий лидер выразил уверенность, что отношения между двумя странами, основанные на стратегическом партнерстве и союзничестве, а также тесном сотрудничестве во многих областях, будут развиваться и в предстоящий период.

В ходе беседы президент Эрдоган выразил британскому монарху соболезнования в связи с кончиной королевы Елизаветы II.

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