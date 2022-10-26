Анкара выстраивает отношения со странами Африки на равных - Чавушоглу

Причина успеха африканской политики Анкары заключается в том, что Турция рассматривает все страны континента в качестве равноправных партнеров. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Анадолу", заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, выступая во вторник на 8-м Дакарском международном форуме по вопросам мира и безопасности в Африке.

Чавушоглу призвал всех «внешних игроков» последовать примеру Турции, строя отношения с государствами Африки на основе равноправного партнерства.

Министр выразил удовлетворение высоким уровнем развития экономических связей Анкары с государствами континента.

По его словам, объем взаимного товарооборота между Турцией и странами Африки за последние два десятилетия увеличился в 10 раз, достигнув 45 млрд. долларов.

«Объем нашей торговли достиг 34,5 миллиардов долларов в прошлом году, тогда как 20 лет назад он составлял 4,5 млрд долларов. В этом году он превысит отметку в 45 млрд долларов», - сказал Чавушоглу.

Дипломат отметил, что размер турецких инвестиций в экономику достиг 8 миллиардов долларов.

По его словам, наряду с экономическим сотрудничеством, Турция оказывает содействие африканским странам и в борьбе с терроризмом.

«Турция делится со своими африканскими братьями опытом и знаниями во многих областях. Турция также поддерживает борьбу африканских стран с терроризмом. Наряду с поставками наших всемирно известных дронов, мы обучаем силы безопасности африканских стран в целях усиления их борьбы с терроризмом», - добавил он.

Министр также отметил вклад Анкары в установление мира и стабильности на африканском континенте. «Турция предотвратила гражданскую войну в Ливии, работая с легитимным правительством этой страны»,-напомнил, в частности, он.

Глава ведомства заявил, что Турция осуществляет стратегическое партнерство с Африканским союзом и другими региональными организациями.