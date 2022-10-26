Террористы РПК/YPG угрожают нацбезопасности Турции - постпред

Террористическая организация РПК/YPG угрожает не только территориальной целостности Сирии, но и национальной безопасности Турции. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Анадолу", заявил в среду постпред Турции при ООН Феридун Синирлиоглу на заседании Совбеза по Сирии.

Заявление турецкого посла прозвучало в ответ на критику операций Анкары против упомянутой террористической организации.

По словам Синирлиоглу, договоренность о выводе террористов с Севера Сирии, достигнутая Анкарой с США и Россией в октябре 2019 года, до сих пор полностью не выполнена.

"За исключением Телль-Рифата и Мюнбича, участок глубиной в 30 километров вдоль нашей границы не очищен от террористических элементов. Некоторых вводят в заблуждение утверждения о том, что РПК/YPG и так называемые СДС (Сирийские демсилы- ред.) ведут борьбу с ИГ. Однако реальность заключается в том, что РПК /YPG/ СДС продолжают нападать на мирных жителей Сирии и избирать в качестве мишени границы Турции с помощью оружия, предоставленного им для борьбы с ИГ", - сказал дипломат.

"Я хочу спросить тех, кто все еще поддерживает эту террористическую организацию, или тех, кто "обеспокоен" решимостью Турции устранить эту террористическую/сепаратистскую угрозу: как долго вы будете игнорировать преступления этой террористической организации?", - сказал Синирлиоглу.

Постпред подчеркнул, что Турция ведет борьбу со всеми террористическими организациями, которые угрожают ее национальной безопасности, в соответствии с правом на самооборону, закрепленным в статье 51 Устава ООН и резолюциях СБ ООН.

"Мы полны решимости продолжать эту борьбу. Турция по-прежнему принимает все меры и шаги, чтобы не допустить причинения какого-либо вреда сирийскому гражданскому населению в регионе", - заверил он.

Представитель Турции призвал международное сообщество активизировать усилия по политическому урегулированию сирийского кризиса. Он предупредил, что в противном случае ситуация в Сирии может приобрести характер "замороженного конфликта".

Постпред выразил надежду на скорейшее начало 9-го раунда заседаний Конституционного комитета Сирии.