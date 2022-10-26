Готовы развивать двусторонние отношения с Швецией во всех областях - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Согласно заявлению Управления по коммуникациям президента, во время разговора обсуждались турецко-шведские отношения.

Президент Эрдоган поздравил Ульфа Кристерссона с назначением на пост нового премьер-министра Швеции.

В ответ на письмо, направленное ему премьер-министром Кристерссоном 19 октября, президент Эрдоган заявил, что будет рад принять его в Анкаре.

Президент Эрдоган заявил, что они готовы развивать двусторонние отношения со шведским правительством во всех областях.

Заявив, что он следил за заявлениями премьер-министра Швеции Кристерссона относительно приверженности Тройственному меморандуму, президент Эрдоган заявил, что этот Меморандум является руководством для будущего процесса.

Президент Эрдоган подчеркнул, что в общих интересах не допустить, чтобы террористические организации взяли в заложники вопрос членства Швеции в НАТО и двусторонние отношения с Турцией.