Министр обороны Израиля едет в Турцию

Министр обороны Израиля Бени Ганц посетит с официальным визитом Турцию.

Заметку о предстоящей поездке министр сделал в социальной сети Twitter, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

«Я отправляюсь с важным визитом в Турецкую Республику, где встречусь с моим коллегой министром национальной обороны Хулуси Акаром.

Я с нетерпением жду продуктивных дискуссий о путях обеспечения безопасности, стабильности и мира на Ближнем Востоке и в восточно-средиземноморском регионе», - написал израильский министр.