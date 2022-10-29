Аэропорт Стамбул со дня открытия обслужил свыше 164,1 млн пассажиров

Международный аэропорт Стамбул за 4 года со дня открытия обслужил свыше 164,1 млн пассажиров, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Аэропорт Стамбул был открыт 29 октября 2018 года и на сегодняшний день является крупнейшей воздушной гаванью мира.

Со дня открытия аэропорт обслужил 164 млн 83 тыс. 783 пассажира на внутренних и международных рейсах. Всего на сегодняшний день с аэропорта Стамбул осуществляются полеты в 262 направления.

Число рейсов из аэропорта Стамбула за 4 года превысило 1 млн 117 тыс.

Спустя 1,5 года после открытия аэропорта Стамбул мировые авиаперевозки полностью остановились на фоне пандемии коронавируса нового типа. Аэропорт Стамбула был закрыт на протяжении 59 дней.

После принятия мер противодействия распространению вируса аэропорт снова возобновил работу.

За последний год пассажиропоток в аэропорту Стамбула составил 60,6 млн человек.

В первые 9 месяцев 2022 года же пассажиропоток составил 47,6 млн человек. В указанный период пассажиропоток на внутренних рейсах вырос на 62 процента, на международных – на 102 процента.