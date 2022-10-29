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TOGG, как престижный турецкий бренд, украсит дороги многих стран мира - Эрдоган

Турция Материалы 29 октября 2022 21:54 (UTC +04:00)
TOGG, как престижный турецкий бренд, украсит дороги многих стран мира - Эрдоган

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил фабрику Гемлик, где будет производиться серийное производство отечественного электромобиля TOGG, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Президент ознакомился с цехами, где осуществляются работы по корпусу и монтажу автомобиля.

Глава турецкого государства и его супруга Эмине Эрдоган протестировали электромобиль TOGG.

После теста президент Эрдоган поделился впечатлениями и выступил перед работниками фабрики и гостьями мероприятия.

«TOGG, как престижный турецкий бренд, украсит дороги многих стран мира», - сказал президент Эрдоган.

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