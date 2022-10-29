TOGG, как престижный турецкий бренд, украсит дороги многих стран мира - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил фабрику Гемлик, где будет производиться серийное производство отечественного электромобиля TOGG, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".
Президент ознакомился с цехами, где осуществляются работы по корпусу и монтажу автомобиля.
Глава турецкого государства и его супруга Эмине Эрдоган протестировали электромобиль TOGG.
После теста президент Эрдоган поделился впечатлениями и выступил перед работниками фабрики и гостьями мероприятия.
«TOGG, как престижный турецкий бренд, украсит дороги многих стран мира», - сказал президент Эрдоган.