TOGG, как престижный турецкий бренд, украсит дороги многих стран мира - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил фабрику Гемлик, где будет производиться серийное производство отечественного электромобиля TOGG, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Президент ознакомился с цехами, где осуществляются работы по корпусу и монтажу автомобиля.

Глава турецкого государства и его супруга Эмине Эрдоган протестировали электромобиль TOGG.

После теста президент Эрдоган поделился впечатлениями и выступил перед работниками фабрики и гостьями мероприятия.

«TOGG, как престижный турецкий бренд, украсит дороги многих стран мира», - сказал президент Эрдоган.