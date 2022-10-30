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Турция соболезнует Республике Корея в связи с трагическим инцидентом в Сеуле

Турция Материалы 30 октября 2022 13:59 (UTC +04:00)
Турция соболезнует Республике Корея в связи с трагическим инцидентом в Сеуле

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МИД Турции выразил соболезнования Южной Корее в связи с гибелью людей в давке во время празднования Хеллоуина в Сеуле, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

«С глубокой скорбью восприняли известие о гибели многочисленных людей, а также пострадавших в результате давки в столице Республики Корея Сеуле», - говорится в сообщении турецкого внешнеполитического ведомства.

В МИД Турции выразили соболезнования семьям погибших, дружественному народу и правительству Республики Корея и пожелали скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Число погибших во время давки в Сеуле по случаю празднования Хэллоуина возросло до 151.

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