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Министр здравоохранения Азербайджана навестил попавшего в ДТП Шамиля Айрыма (ФОТО)

Турция Материалы 30 октября 2022 16:18 (UTC +04:00)
Министр здравоохранения Азербайджана навестил попавшего в ДТП Шамиля Айрыма (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Делегация во главе с министром здравоохранения Азербайджана Теймуром Мусаевым находится с визитом в Турции, передает Trend со ссылкой на министерство здравохранения.

В начале министр здравоохранения Теймур Мусаев вместе с послом Азербайджана в Турции Рашадом Мамедовым и генеральным консулом нашей страны в Стамбуле Нарминой Мустафаевой посетили Стамбульскую городскую больницу «Башакшехир Чам и Сакура», где проходит лечение попавший в ДТП в Азербайджане депутат Великого национального собрания Турции Шамиль Айрым.

Министр здравоохранения Азербайджана поинтересовался здоровьем Шамиля Айрыма и пожелал ему скорейшего выздоровления.

Министр здравоохранения Азербайджана навестил попавшего в ДТП Шамиля Айрыма (ФОТО)
Министр здравоохранения Азербайджана навестил попавшего в ДТП Шамиля Айрыма (ФОТО)
Министр здравоохранения Азербайджана навестил попавшего в ДТП Шамиля Айрыма (ФОТО)
Министр здравоохранения Азербайджана навестил попавшего в ДТП Шамиля Айрыма (ФОТО)
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