Делегации ООН и Турции предоставят 31 октября персонал для проведения инспекций 40 судов

Делегации ООН и Турции в Совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле договорились о создании 10 инспекционных команд для проверки в понедельник 40 судов. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении представительства всемирной организации в СКЦ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Для продолжения работы "черноморской инициативы" было предложено делегациям Турции и ООН предоставить 10 команд инспекторов с целью проведения проверок 40 выходящих судов. План инспекций приняла делегация Украины. Делегация РФ была проинформирована", - отмечается в тексте.

"Делегации Украины, Турции и ООН согласовали план движения на завтра, 31 октября, по морскому гуманитарному коридору 14 судов, в том числе 12 из украинских портов и 2 в украинские порты", - говорится в заявлении. Делегация России была проинформирована ООН о данном решении.

В СКЦ при этом уточнили, что 6 судов начали движение из портов Украины, но пока не вошли в гуманитарный коридор. Всего в украинских портах и прилегающих к ним водах разрешения на движение ожидает 21 судно с грузом продовольствия общим весом около 700 тысяч тонн.

"Движение по коридору сегодня, 30 октября, не осуществлялось", - говорится в заявлении.

При этом в СКЦ отметили, что ряд судов, выход которых из портов Украины был согласован на понедельник, 31 октября, вышли в море, но пока не вошли в коридор.