Турция выразила соболезнования Южной Корее в связи с трагическим инцидентом в Сеуле

Министерство иностранных дел Турции в воскресенье выразило соболезнования Южной Корее в связи с гибелью людей в давке во время празднования Хеллоуина в Сеуле, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

"С глубокой скорбью восприняли известие о гибели многочисленных людей, а также пострадавших в результате давки в столице Республики Корея Сеуле", -говорится в сообщении турецкого внешнеполитического ведомства.

В МИД Турции выразили соболезнования семьям погибших, дружественному народу и правительству Республики Корея и пожелали скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Число погибших во время давки в Сеуле по случаю празднования Хэллоуина возросло до 153.