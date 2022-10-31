Отгрузка агропродукции из портов Украины ослабила масштабы продовольственного кризиса в мире - Эрдоган

Отгрузка агропродукции из портов Украины позволила добиться относительного снижения продовольственного кризиса в мире.
Об этом президент Турции Реджей Тайип Эрдоган сказал на 8-м Всемирном тюркском медицинском конгрессе в гостинице Hilton Bosphorus в Стамбуле, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".
По словам Эрдогана, снизить масштабы продовольственного кризиса в мире удалось именно благодаря отгрузке 9,3 млн тонн агропродукции из портов Одесской области Украины.
С созданием «зернового коридора» были сделаны важные шаги для решения продовольственного кризиса, отметил глава государства.
«Даже если Россия осторожно подходит к вопросу поставок зерна, поскольку для нее не предусмотрены аналогичные условия, мы будем решительно прилагать усилия для службы человечеству», - сказал турецкий лидер, комментируя решение российской стороны о приостановке участия в реализации зерновой сделки.
Далее Эрдоган рассказал о реализации концепции «Видение Турции» - ряда целей, поставленных турецким руководством, которых необходимо достичь к столетней годовщине образования Турецкой Республики в 2023 году.
«Видение Турции» на 2023 год станет маяком-путеводителем для тюркского мира в период, когда в мире активно размышляют не только над политическими и экономическими темами, но и смыслом человеческого существования, сказал турецкий лидер.
Глава государства отметил, что одни из наиболее амбициозных целей к 100-летию Республики определены в сфере здравоохранения.
По словам Эрдогана, Турция вложила крупные инвестиции в сферу здравоохранения, с использованием инновационных методов сотрудничества построены городские больницы, в которых услуги предоставляют высококвалифицированные кадры.
Эрдоган отметил, что цель Турции в рамках Видения-2023 вывести страну в лидеры в области международных медицинских услуг под брендом «Health Turkiye».
«Предлагаем вместе продолжить эти усилия, которые сделают Турцию мировым «центром исцеления»,- сказал Эрдоган, обращаясь к участникам Съезда.
Далее Эрдоган привлек внимание к успехам турецкой медицины в вопросе импортозамещения лекарственных препаратов.
«Каждые 89 из 100 лекарств, потребляемых нашими гражданами, являются отечественного производства»,- сказал глава государства.
Также, по словам главы государства, с отечественной вакциной TURKOVAC Турции удалось попасть в список девяти государств - производителей вакцины от коронавируса нового типа COVID-19.
«Отечественные компании достигли уровня, позволяющего производить услуги и технологии в области здравоохранения по всему миру. По сути, мы увеличили соотношение импорта к экспорту в области медицинских изделий до 55 процентов»,- отметил политик.
Проводятся важные исследования в области профилактики и лечения раковых заболеваний, которые представляют собой растущую угрозу для здоровья, добавил президент.