Ослабление Европы противоречит интересам Турции - Чавушоглу

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция является частью европейского континента и ослабление Европы противоречит экономическим интересам Анкары.

Об этом турецкий министр заявил в ходе своего выступления на церемонии открытия академического года в Университете Акдениз, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Чавушоглу напомнил, что глобальная система сегодня переживает беспрецедентные в истории испытания.

«Уже ведутся разговоры о применении тактического ядерного оружия или оружия массового поражения, так называемых «грязных бомб». Можно говорить о спирали глобального кризиса. Есть много кризисов, которые подпитывают друг друга. Обостряются глобальные проблемы, такие как экономический кризис, глобальная инфляция, экологические проблемы, терроризм, исламофобия, незаконная миграция, а также региональные проблемы, такие как гражданские войны, перевороты, ксенофобия», - сказал он.

Чавушоглу отметил, что сегодня международная система претерпевает коренные изменения. Турция проводит сбалансированную, активную и добросовестную внешнюю политику, что позволило стране из регионального актора превратиться в глобальную силу.

Глава МИД напомнил, что третий Дипломатический форум в Анталье запланирован на 28-30 апреля.

По словам Чавушоглу, Турция является одной из ведущих стран в мире в вопросе посредничества. Турция является единственной страной, которая одновременно является сопредседателем группы друзей в ООН, ОБСЕ и ОИС.

«Если учесть усилия Турции, приложенные для урегулирования конфликтов между Россией и Украиной, а Боснии-Герцеговине, между Косово и Сербией, в Сомали, на Филиппинах, в Палестине и Венесуэле, можно сказать, что Турция играет роль посредника не только в регионе, но и во всем мире», - сказал Чавушоглу.

Чавушоглу напомнил, что Турция страна не только азиатского, но и европейского континента.

Сегодня в центре Европы конвенциональная война, отметил турецкий министр.

«Если мы часть европейского континента, мы, как региональная сила и глобальный актор, должны внести свой вклад в преодоление кризисов на этом континенте. Есть много поводов критиковать Европу - двойные стандарты, лицемерие, недальновидность, можно насчитать еще. Но ослабление Европы как континента не будет на руку Турции, это противоречит нашим экономическим интересам. Стабильность Европы важна для всех нас», - сказал Чавушоглу.