Эрдоган и Шольц обсудили ситуацию в регионе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом говорится в сообщении Управления по связям Администрации президента Турции, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Стороны обсудили турецко-германские связи и актуальные вопросы региональной повестки дня.

Президент Эрдоган отметил, что придает особое значение тесному диалогу с канцлером Германии, что важно для дальнейшего укрепления отношений во всех областях.

Глава турецкого государства также выразил надежду на восстановление беспристрастной позиции Берлина по турецко-греческим связям, а также отметил необходимость активизации диалога Турции и ЕС, в том числе по обновлению Таможенного союза и членства Анкары в Евросоюзе.