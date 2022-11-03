США выразили благодарность Турции за усилия в возобновлении деятельности зернового коридора

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора выразил благодарность главе МИД Турции Мевлюту Чавушоглу за усилия в возобновлении деятельности зернового коридора.

Как передает Trend со ссылкой на "Анадолу", об этом говорится в среду в письменном заявлении Министерства иностранных дел Турции.

Отмечается, что во время телефонного разговора министры обсудили последние события в Украине, особенно проблему зернового коридора. Чавушоглу проинформировал Блинкена об инициативах, предпринятых Турцией для продолжения бесперебойной работы зернового соглашения. Госсекретарь США выразил благодарность за возобновление работы коридора в результате инициатив Турции.

Министры также обсудили вопросы членства Финляндии и Швеции в НАТО и модернизации парка турецких F-16. Министр Чавушоглу проинформировал Блинкена о проекте резолюции, представленном Турцией Генеральной Ассамблее ООН по проблема безотходности.