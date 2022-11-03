Первый боевой самолет Турции отечественного производства будет готов в 2023 году - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Первый боевой самолет Турции отечественного производства будет готов в 2023 году.

Как передает Trend, об этом в среду сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью местному телеканалу ATV.

"В 2023 году отечественный боевой самолет выйдет из ангара. Первые полеты "Hürjet", "Bayraktar Kızılelma", а также Bayraktar TB3, который будет взлетать с корабля и садиться на корабль, совершат свой первый полет. Также будут осуществлены первые поставки наших ЗРК большой дальности, ракет типа "земля-воздух" и ракет "Gökdoğan", - сказал Президент Турции.