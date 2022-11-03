Разведанные запасы месторождения Сакарья составляют 540 миллиардов кубометров - Эрдоган

В скором времени в дома граждан Турции поступит газ, добытый в Черном море.

Как передает Trend со ссылкой на "Анадолу", об этом в среду заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала A Haber.

«BOTAŞ в этом месяце завершит наземный трубопровод для подключения газа к национальной системе. Разведанные запасы месторождения Сакарья составляют 540 миллиардов кубометров, вероятно эта цифра вырастет», - сказал президент.

Эрдоган добавил, что благодаря современным буровым установкам, возможности Турции сильно расширились. Он отметил, что уже поступают предложения по сотрудничеству в разведке, добыче и транспортировке углеводородов.

«Есть разные предложения от партнёров. Ливия заинтересована в наших услугах по исследованию природных ресурсов», - сказал он.

Глава турецкого государства коснулся вопросов региональной и глобальной безопасности. Он обвинил Грецию в нагнетании напряженности в Восточном Средиземноморье и призвал отказаться от политики провокаций.

«Греция должна прийти в себя. Они должны усвоить, что провокациями они ничего хорошего не добьются. Недавно мы провели испытание ракеты Тайфун. Она имеет дальность полета 561 километр, и это не предел, он увеличится. Скоро вы услышите хорошие новости о таких ракетах, как Cenk и Traveler», - подчеркнул Эрдоган.

Эрдоган продолжил свое выступление турецко-израильскими отношениями. Президент отметил, что процесс нормализации служит интересам обеих народов.

«Независимо от результатов выборов, мы хотим поддерживать отношения с Израилем на устойчивой основе, основанной на взаимном уважении и общих интересах», - отметил президент Эрдоган.

Президент сказал, что строительство АЭС в Турции одна из важнейших тем.

«Мы, наряду со строительством АЭС Аккую и Синопской АЭС планируем строительство третьей атомной электростанции в Турции. В этом направлении ведутся интенсивные работы», - добавил турецкий лидер.