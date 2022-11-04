Эрдоган и Байден проведут встречу на полях саммита G20

Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Джо Байден проведут встречу на полях саммита G20, который пройдет на Бали 15-16 ноября. Об этом заявил в четверг в интервью телеканалу CNN Türk официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Наш президент и Байден встретятся на G20. У них будет встреча тет-а-тет, и он ему все объяснит. Ранее наш президент сказал, что именно так можно разрешить кризис с помощью дипломатии лидерства", - сказал представитель Эрдогана.