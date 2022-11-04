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Эрдоган провел телефонный разговор с генсеком ООН

Турция Материалы 4 ноября 2022 02:57 (UTC +04:00)
Эрдоган провел телефонный разговор с генсеком ООН

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БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в пятницу подчеркнул необходимость продления зерновой сделки с Украиной.

Об этом говорится в сообщении Управления по связям Администрации президента Турции, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, Эрдоган и генсек ООН обсудили ситуацию в Украине и зерновую сделку.

Президент Турции сказал, что приветствует возобновление сделки в результате его переговоров с президентами России и Украины.

Эрдоган отметил, что сейчас необходимо сосредоточиться на продлении сделки, срок действия которой истекает через 20 дней.

Со своей стороны, Гутерриш поблагодарил Эрдогана за его вклад и усилия по восстановлению работы зернового коридора.

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