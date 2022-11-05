Глава МИД Турции провел серию встреч в ОАЭ

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в рамках визита в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) провел серию встреч с зарубежными коллегами. Об этом глава турецкой дипломатии сообщил в субботу на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Чавушоглу находится в ОАЭ для участия в форуме Sir Bani Yas.

В частности, глава турецкой дипломатии встретился с вице-премьером, министром иностранных дел Эфиопии Демеке Меконненом, министром иностранных дел Иордании Айманом Сафади и верховным представителем Европейского союза (ЕС) по международным отношениям и политике безопасности Жозепом Боррелем.

«В Абу-Даби побеседовали с эфиопским коллегой Демеке Меконненом. Выразили удовлетворение в связи с достижением соглашения о прекращении огня, положившим конец конфликту в Эфиопии», - написал Чавушоглу после встречи с коллегой из Эфиопии.

По его словам, на встрече с главой европейской дипломатии обсуждались региональные события, в том числе Украина и Восточное Средиземноморье.

« На полях форума Sir Bani Yas обсудили с главой МИД Иордании Айманом Сафади двустороннее взаимодействие и положение палестинского народа», - написал Чавушоглу после встречи с иорданским коллегой.