Турецкая БТР-амфибия ZAHA впервые представлена за рубежом

Гусеничные бронетранспортеры-амфибии ZAHA ("Zırhlı Amfibi Hücum Aracı"), разработанные турецкой компанией FNSS Savunma Sistemleri AŞ для нужд морской пехоты, представлены на выставке оборонной продукции Indo Defence Expo&Forum 2022 в городе Джакарта в Индонезии, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Транспортировка БТР-амфибии на островное государство на корабле заняло почти полтора месяца.

БТР-амфибия ZAHA, которые вскоре пополнят инвентарь ВМС Турции, представлены за рубежом впервые.

Представитель компании FNSS Мустафа Каплан сообщил агентству «Анадолу»​​​​​​​, что FNSS и Управление оборонпрома Турции подписали контракт на реализацию проекта ZAHA в марте 2017 года.

По его словам, тестирование боевой машины практически завершилось, произведенные в будущем БТР-амфибии ZAHA поступят на вооружение морской пехоты Турции.

Каплан привлек внимание к тому, что ZAHA- первая бронированная машина, разработанная инженерами FNSS для применения в морских операциях.

«В то же время это очень редкое в мире транспортное средство. Подобная машина есть только в США, но она очень старой разработки. ZAHA более современная и превосходит его по характеристикам»,- сказал Каплан.

Говоря о технических характеристиках БТР-амфибии, представитель компании отметил, противоминные особенности и свойства баллистической защиты ZAHA.

В море машина может развивать максимальную скорость 7 узлов, а на суше- 70 км в час, сказал он.

«Вместимость БТР-амфибии составляет 21 человек. Есть три разные модификации ZAHA. Одна из них - бронетранспортер, представленный на выставке. Есть еще командно-штабной вид ZAHA и модификация, предназначенная для использования в спасательных операциях»,- сказал он.

При этом, по словам Каплана, командно-штабной ZAHA и модификация, предназначенная для транспортировки персонала, оснащены 40-мм гранатометом и 12,7-мм автоматом.

Представитель компании отметил, что в последние годы в Индонезии наблюдается большой интерес к БТР-амфибиям ZAHA производства Турции.

«В мае командующий морской пехотой Индонезии посетил Турцию и лично посмотрел ZAHA, наблюдал за тестированием. На вооружении ВМС Индонезии есть подобные БТР производства США, но наша намного превосходит ее»,- отметил Каплан.

В этой связи командующему морской пехотой Индонезии очень понравился ZAHA, он сразу же изъявил желание в кратчайшие сроки организовать поставку машин на островное государство, сообщил представитель FNSS.

«Доставив ZAHA в Индонезию, мы смогли еще раз продемонстрировать особенности боевой машины и обговорить с коллегами детали. Надеюсь, в ближайшее время контракт будет заключен»,- добавил он.