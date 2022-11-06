В Турции три человека погибли в результате ДТП с автобусом

По меньшей мере три человека погибли, свыше 30 пострадали в результате ДТП с автобусом на северо-западе Турции в воскресенье, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Среди погибших и получивших травмы иностранцев нет.

По данным полиции, авария произошла в провинции Болу. Пассажирский автобус, в котором находились 37 пассажиров, следовал в Стамбул. По предварительной информации, водитель потерял управление, в результате чего транспортное средство перевернулось.

"К месту ДТП сразу же были направлены машины скорой помощи. 32 человека пострадали, 27 из них госпитализированы", - сообщил журналистам губернатор провинции Эркан Кылыч.