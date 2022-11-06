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Помощник главы Пентагона проведет консультации с коллегами в Турции и Польше

Турция Материалы 6 ноября 2022 23:20 (UTC +04:00)
Помощник главы Пентагона проведет консультации с коллегами в Турции и Польше

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Помощник руководителя Пентагона по делам международной безопасности Селест Уолландер проведет консультации с коллегами из Турции и Польши по вопросам сотрудничества в сфере обороны. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в воскресенье пресс-службой американского военного ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как следует из документа, Уолландер в субботу начала поездку, во время которой посетит указанные государства. В Турции помощник министра обороны США примет участие в работе двусторонней профильной комиссии высокого уровня. Она обсудит с представителями турецкого военного ведомства "вопросы безопасности в регионе и сотрудничества в сфере обороны".

В Польше Уолландер проведет консультации с должностными лицами республики по "вопросам поддержки Украины, закупок в оборонной сфере и европейской безопасности". Она также встретится с находящимися в Польше американскими военными.

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